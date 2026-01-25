Haberler

Corendon Alanyaspor: 1-1

Güncelleme:
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da kırmızı kart gördü ve Çaykur Rizespor'un golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Olawoyin (Dk. 84 Taylan), Augusto, (Dk. 60 Mihaila) Zeqiri (Dk 72 Mithat), Sowe (Dk. 84 Halil)

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima (Dk. 67 Fatih), Aliti, Ümit (Dk. 85 Lina), Baran (Dk. 46 İbrahim), Makouta, Maestro, Ruan, Efecan (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven (Dk. 72 Steve)

GOLLER: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor ) – Dk. 89 Steve (Corendon Alanyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 8 Papanikolaou (Çaykur Rizepspor) Dk. 42 Maestro (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Zeqiri, Sagnan (Çaykur Rizespor ) – Ruan, Hagi, Aliti (Corendon Alanyaspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Papanikolaou, rakibi Efecan'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla gördü. Ev sahibi ekip mücadelede 10 kişi kadı.

42'nci dakikada Corendon Alanyaspor'da Maestro, rakibi Olawoyin'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Corendon Alanyaspor mücadelede 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

62'nci dakikada Çaykur Rizesporlu Taha'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Laçi'nin gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler tarafından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

79'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in savunma arkasına derinlemesine pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Mihaila'nın sürükleyip kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

89'uncu dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hagi'nin sert pasında topa gelişine vuran Steve'in şutu ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gösterdiği pozisyon, VAR incelemesi sonrası gol değeri kazandı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

