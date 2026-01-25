Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. 80. dakikada Mihaila'nın golüyle öne geçen Rizespor, 89. dakikada Mounie'nin golüyle eşitliği sağlandı. Kırmızı kartların ve tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçta her iki ekip birer puanı aldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto (Dk. 61 Mihaila), Olawoyin (Dk. 85 Taylan Antalyalı), Zeqiri (Dk. 72 Mithat Pala), Sowe (Dk. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 67 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 85 Meschack), Duarte, Makouta, Maestro, Baran Moğultay (Dk. 46 İbrahim Kaya), Efecan Karaca (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)

Goller: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor ), Dk. 89 Mounie (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor ), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Zeqiri, Dk. 87 Sagnan,(Çaykur Rizespor ), Dk. 72 Duarte, Dk. 87 Hagi, Dk. 90+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti.

62. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Laci'nin gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.

80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mounie topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

90+5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
