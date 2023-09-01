Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekibi 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde noktaladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Murat Erdoğan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic, Zeqiri, Olawoyin, Sauer, Benhur Keser
VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Adnan Uğur, Can Keleş, Mendes, Lasagna
Gol: Dk.45+1 Varesanoviç (Çaykur Rizespor )
Sarı kart: Dk.33 Dresevic (Vavacars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekibi 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada Varesanovic'in ara pasında, savunmanın arkasına sarkan Benhur Keser, kaleciden kurtulup vuruşunu yaptı. Top, az farkla yandan auta çıktı.
21. dakikada Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Olawoyin'in kafa vurdu. Yerden seken top az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada Adnan Uğur'un yaklaşık 35 metreden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, köşeden filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
45+1. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mithat Pala yaklaşık 50 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerindeki Varesanovic'e çevirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
Mücadelenin ilk yarısını, Çaykur Rizespor 1-0 önde noktaladı.