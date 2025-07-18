Çaykur Rizespor, Valentin Mihaila ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Rumen kanat oyuncusu Valentin Mihaila ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Mihaila, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Türkiye'ye geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen kanat oyuncusu Valentin Mihaila ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile anlaşmaya varılmasının ardından Mihaila'nın, Türkiye'ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan 25 yaşındaki oyuncunun sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.

Parma ve futbolcu ile yapılan protokollerin ardından Valentin Mihaila ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığı aktarıldı.

Romanya Milli Takım formasını da terleten Mihaila'nın geçen sezon Parma'da 21 maçta forma giydiği belirtildi.

Açıklamada, "Valentin Mihaila'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
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