Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için 9 oyuncuyla anlaşma sağladı. Yapılan transferlerle takımın yaş ortalaması 22.2 oldu.

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinin yaş ortalaması 22.2 oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-mavililer, kadrosuna 9 oyuncu ile anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, Las Palmas'tan Oscar Pinchi, FK Sarajevo'dan Dal Varesanovic, FC Lahti'den Altin Zeqiri, Nasaf Qarshi'den Khusniddin Alikulov, AF Darou Salam'dan Mame Mor Faye ve Oumar Diouf ve Somaspor'dan Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'ı ve Manisa FK'dan Muhammet Taha Şahin'i renklerine bağladı. Yeşil-mavililerin, şu ana kadar yaptığı transferlerde yaş ortalaması 22.2 oldu.

Çaykur Rizespor'un yaptığı en genç transferi 18 yaşındaki Mame Mor Faye, en yaşlısı da 27 yaşındaki Oscar Pinchi oldu. - RİZE