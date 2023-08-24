Çaykur Rizespor'un yeni transferi Dal Varesanovic'ten önemli maç açıklaması

Rizesporlu Varesanovic: Umarım sezonun ilk galibiyetini alırız

Mehmet Can PEÇE / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor'un yeni transferi Dal Varesanovic, 'Gerek şehir gerek taraftarlarımız için önemli bir maç olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Umarım bu karşılaşmada sezonun ilk galibiyetini alırız' dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan idman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlayıp, taktik çalışması ile sona erdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, 'Buraya geldiğimden itibaren alışma sürecim çok çabuk geçti. Çalışanlar olsun şehirdeki insanlar olsun beni evimde gibi hissettiriyorlar, o yüzden burada çok mutluyum. Gerek şehir gerek taraftarlarımız için önemli bir maç olduğunu biliyorum. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bence çok iyi bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Biz de bu girişim sürecini hızlı bir şekilde atlatıp, iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Umarım bu karşılaşmada sezonun ilk galibiyetini alırız' diye konuştu.

'EN İYİSİNİ YAPIP TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM'

Süper Lig konusunda babasından tavsiyeler aldığını ifade eden Dal Varesanovic, 'Benim için yeni bir takım ve yeni bir lig. İlk maçta 30 dakika, ikinci maçta da 80 dakika süre aldım ve bu sürede de kabul edilebilir bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Ben de olabildiğince en iyisini yapıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Türkiye hakkında birkaç Bosna Hersekli futbolcu ile görüştüm. Aynı zamanda babam da Türkiye'de Süper Lig'de Bursaspor'da top oynamış bir futbolcu. Bana birçok tavsiyede bulundu. Kendisinin çok desteğini aldım. Burayla alakalı birçok görüş aldım' şeklinde konuştu.