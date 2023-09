Çaykur Rizespor'un yeni transferi Attila Mosci: '3 haftada 3 galibiyet alınca mutluluğum bin kat daha arttı'

Çaykur Rizespor'un yeni transferlerinden Attila Mosci, şu anada kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyerek, '3 haftada 3 galibiyet alınca mutluluğum bin kat daha arttı' dedi.

- Attila Mosci: "3 haftada 3 galibiyet alınca mutluluğum bin kat daha arttı"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü saat 17.00'de sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde yeşil-mavili ekibin yeni transferlerinden Attila Mosci basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor ile oynanacak maç hakkında konuşan Mosci, "İlk iki maçla ilgili yorum yapamıyorum. Burada yoktum. Çaykur Rizespor'a, Trabzonspor maçı ile başladım. Oynadığım son 3 maçta da 9 puan aldık. Tabii ki çok iyi bir sonuç. İlk 5 haftada 2 puan ortalaması tutturuldu. Umarım yolumuza devam ederiz. Sivasspor maçı da her maç gibi zor olacak ama şunu unutmamalıyız ki evimizde oynayacağız. Evimizde oynadığımız her maçın talibi biziz. Bu da o maçlardan biri" diye konuştu.

"Daha önümüzde çok yol olduğunu düşünüyorum"

Zaman geçtikçe takımın birbirine daha çok alışacağını ifade eden Mosci, "Hepimiz biliyoruz, yeni bir takımız. Bu tür durumlarda iyi başlamak önemlidir. Takımı da birbirine tutar, takım birbiriyle daha iyi iletişim halinde olur. Daha önümüzde çok yol olduğunu düşünüyorum. Böyle devam edersek iyi bir yolda olduğumuzu düşünerek, takımın birbirine alışma sürecini daha da kısalacağını ve daha iyi bir takım haline, daha birbirine alışkın bir takım haline gelebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi çok başlardayız. 5 hafta geçmişken bununla ilgili bir öngörüde bulunmak çok zor. Biz her hafta, her maç elimizden gelenin en iyisini yağacağız. Bakalım nerede bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"3 haftada 3 galibiyet alınca mutluluğum bin kat daha arttı"

Çaykur Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Mosci, "Buraya gelmeden önce eski Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai'den bilgi aldım. Onun dışında başka kimseden bilgi almadım. Attila bana çok iyi bir ülke olduğunu, futbolunda iyi olduğunu söyledi. Ben de Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. Zaten 3 haftada 3 galibiyet alınca mutluluğum bin kat daha arttı. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Şikayet edebileceğim bir şey yok" şeklinde konuştu.