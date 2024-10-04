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Çaykur Rizespor'un Gol Hasreti Jurecka ile Bitti

Çaykur Rizespor'un Gol Hasreti Jurecka ile Bitti
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5 haftadır gol atamayan Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta Jurecka'nın kafa golüyle gol perdesini araladı.

5 haftadır gol atamayan Çaykur Rizespor'da Jurecka gol perdesini araladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. 5 haftadır gol sevinci yaşayamayan yeşil-mavili ekip en son ligin 2. haftasında Adana Demirspor deplasmanda oynanan maçta 2 gol attı. Rizespor bugün oynadığı maçta karşılaşmanın 38. dakikasında Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı topa yükselen Jurecka'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Bu sayede Çaykur Rizespor gol hasretine son verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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