Çaykur Rizespor'un Genç Oyuncusu Dal Varesanovic Performansından Memnun

Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, aldığı sürelerde kabul edilebilir bir performans sergilediğini belirtti. Takımının Trabzonspor ile oynayacağı maça da değinen Varesanovic, galibiyet için çalıştıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, "İlk maçta 30, ikinci maçta 80 dakika süre aldım. Bu aldığım sürelerde de kabul edilebilir bir performans sergilediğimi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi saat 19.15'te Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un yeni transferi Dal Varesanovic "Buraya geldiğimden beri alışma sürecim çok çabuk geçti. Kulüpteki çalışanlar olsun, şehirdeki insanlar olsun o yüzden burada çok mutluyum. Önemli bir maç olduğunu biliyorum, gerek şehir için, gerek taraftarlar için ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin farkındayım. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bence iyi de bir hocamız var. İyi de bir takımımız var. Umarım ilk galibiyetimizi alacağız" diye konuştu.

"Çok daha iyisini yapabilirim"

Varesanovic, yeni takımda yeni bir ligde olduğunu vurgulayarak, "Bir alışma süreci olacaktır ama ilk maçta 30, ikinci maçta 80 dakika süre aldım. Bu aldığım sürelerde de kabul edilebilir bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Tabii ki çok fazla gelişebilirim, çok daha da iyisini yapabilirim. Ben de olabildiğine iyisini yapıp hem takıma yardımcı olmak istiyorum. Bu sayede takım olarak da hepimiz performansımızı yukarıya çekeriz" ifadelerini kullandı. - RİZE