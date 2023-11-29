Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Benhur Keser, Başakşehir mücadelesiyle ilgili, 'Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz' dedi.

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Benhur Keser: 'Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz'

- Benhur Keser: "Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz"

RİZE - Çaykur Rize spor'un forvet oyuncusu Benhur Keser, Başakşehir mücadelesiyle ilgili, "Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rize spor, sahasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz tesislerinde sürdüren yeşil-mavili ekip maçtan gaip gelmek istiyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Benhur Keser, değerlendirmelerde bulundu.

"Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz"

Forma şansı bulduğunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Benhur Keser, "Şimdi Başakşehir ile oynayacağız. Ligde sıralamaya çok dikkat etmeden maçlara hazırlanıyoruz. Çünkü zor bir lig. Hangi takımın hangi takımı yeneceği belli olmuyor. Bu maça da önümüzdeki final maçı diye hazırlanıp en iyisini sahaya koymak istiyoruz. Çünkü evimizde oynuyoruz. Evimizde her zaman baskılı coşkulu bir spor seyrettirmek istiyoruz. Hocamız forma şansı verdiğinde sahaya çıkan bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyor. Kendi adıma da hocam forma şansı verdiğimde en iyisini yapmak istiyorum. Tabii gol atmak, gol attırmak hücum oyuncularının özel prensipleri ve temelleri, bizim açımızdan önem taşıyor. Ön bölgede, hücum bölgesinde daha etkili olmalıyız başta kendim olmak üzere. Hücumda daha çok fazla üretken olmalıyız. Ofans bölgesinde daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunun için çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bunların da meyvesini alırız" diye konuştu.