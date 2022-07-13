Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile anlaştı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Farouk Miya ile anlaşmaya varılmış, 24 yaşındaki futbolcu kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan resmi imzayı atmıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Farouk Miya'ya 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Miya, 2019-2021 yılları arasında Konyaspor'da forma giymişti. AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Rizespor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Çaykur Rizespor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile anlaştı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.