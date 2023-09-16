Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maçta Uğurcan Yazğılı ve Gustavo'nun golleriyle öne geçen takım, son dakikalarda Gaich'in golüyle galibiyeti elde etti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Ahmet Oğuz, Guilherme, Soner Dikmen, N'zonzi (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Cicaldau (Dk. 61 Yunus Mallı ), Muric (Dk. 61 Prip), Moreno (Dk. 77 Nelson), Cikalleshi (Dk. 66 Cebrail Karayel)
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 61 Hojer), Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala (Dk. 85 Faye), Olawoyin (Dk. 73 Shelvey), Verasanovic, Gustavo, Zeqiri (Dk. 61 Gaich), Benhur Keser (Dk. 73 Minchev)
Goller: Dk. 34 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 87 Gustavo (penaltıdan), Dk. 90+3 Gaich (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 33 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor ), Dk. 49 Moreno, Dk. 90+4 Cebrail Karayel (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.
57. dakikada topla buluşan Cicaldau'nun ceza sahasından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
63. dakikada Yunus Mallı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Prip'in vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
66. dakikada Guilherme'nin pasında topla buluşan Yunus Mallı'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı.
86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Verasanovic'in şutunda, top az farka auta çıktı.
87. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içerisinde Soner Dikmen'in müdahalesiyle Minchev'in yerde kaldığı pozisyonda, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gustavo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
90+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Gaich, kaleci Bernardoni'yi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Çaykur Rizespor sahadan 2-1 galip ayrıldı.