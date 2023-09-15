Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak ve Bahattin Şimşek hakemlik yapacak. Rize temsilcisi, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.