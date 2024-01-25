Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol ayrıntıları haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin'nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı.
53. dakikada topla ilerleyen Adolfo Gaich'in ceza sahası dışından vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
65. dakikada topla ilerleyen İbrahim Olawoyin'in ortasında Dal Varesanovic'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
79. dakikada İbrahim Olawoyin'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Dal Varesanovic'in şutu ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90+3), Altin Zeqiri (Martin Minchev dk. 72), Dal Varesanovic (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 90+3), Benhur Keser (Mithat Pala dk. 85), Adolfo Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Eray Korkmaz, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Filip Benkovic (Fernandez Moreno dk. 81), Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen (Mehmet Can Aydın dk. 22), Berat Özdemir, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Edin Visca, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Engin Poyraf Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Dal Varesanovic (dk. 79) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu Dal Varesanovic, Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor), Filip Benkovic (Trabzonspor) - RİZE