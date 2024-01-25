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Çaykur Rizespor-Trabzonspor Mücadelesinin İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Sarı Kart: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Benhur Keser'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.

41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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