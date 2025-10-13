Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarına devam etti. Takım, üst vücut ve core egzersizlerinin yanı sıra ayak tenisi ile çalıştı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde salonda gerçekleştirilen antrenmanda üst vücut ve core egzersizleri yaptı.
Sahada koordinasyon istasyonları ile devam edilen çalışma, üç grup halinde ayak tenisiyle son buldu.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor