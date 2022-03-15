Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. 18 Mart Cuma günü Çaykur Didi stadyumunda oynanacak maç için toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu. - RİZE