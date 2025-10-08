Çaykur Rizespor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada 4 gün izin yapan yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki çalışmalarına milli takımlarda bulunan oyuncuları olmadan başladı.

Salonda başlayan antrenman, sahada koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Dar alanda minyatür kale maçın ardından antrenman koşuyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Khusniddin Alikulov ve Ibrahim Olawoyin, sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştı, Taylan Antalyalı ve Ioannis Papanikolaou ise düz koşu yaptı.

Yeşil-mavililer, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.