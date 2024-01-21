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Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular yenileme ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Teknik direktör İlhan Palut ise gribal enfeksiyon nedeniyle çalışmaya katılamadı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Osman Demir yönetimindeki antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması, diğerleri ise koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Olawoyin çalışmada yer almadı.

Teknik direktör İlhan Palut, gribal enfeksiyon nedeniyle çalışmaya katılmadı.

Rize temsilcisi, yarını izinli geçirecek.

Kaynak: AA / Spor

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