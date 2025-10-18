Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a 2-1 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılamayı değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç değerlendirmesinde, "Trabzonspor'u analiz ederken iyi bir takım izledim. Buna karşılık verecek gücümüzün olduğunu da kendi aramızda konuşmuştuk. Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortayı uzaklaştıramadık ve rakip oyuncu iyi bir vuruşla golü attı. 1-0 şok bir giriş yaşadık. Toparlayalım derken Trabzonspor'un etkili olduğu bir pozisyonda 2'nci golü buldular. Ondan sonra tabii ki oyun her yere gidebilirdi ama takımım her şeyden önce mental olarak sahada güçlü bir duruş sergiledi. Bizim attığımız gol de açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansı bir ikramı gibiydi. Ondan sonra 30'uncu dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı, o da Çaykur Rizespor. Oyuncularım büyük bir efor sarf ettiler, her mağlubiyet üzücüdür. Bu malubiyette oyuncularımın bu savaşlarının ve mücadelelerinin karşılığını alamadıkları için daha çok üzülüyorum açıkçası. Biz bir takımız, bir şekilde söyleyebilirim, daha iyi olacak bu takım, güzel sonuçlar alacak. Son 2-3 maçtır da bunun sinyallerini alıyorum. Evet, futbol enteresan. Trabzonspor'un mesela bir Gaziantep maçı var, orada nasıl puan kaybeder, bu maçtan nasıl 3 puan alır, futbol işte tam da bu. Tebrik ediyorum Trabzonspor'u, Fatih Hoca'yı, oyuncuları. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FATİH TEKKE: 3 PUAN ALMAK HEPİMİZİN ADINA SEVİNDİRİCİ

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise,"Zor bir karşılaşmadan çıktık, 3 puan almak hepimizin adına sevindirici. Zor olacağını biliyorduk zaten. Bir takım dönüşlerin, oyuncu performanslarının dalgalanması gayet doğal her iki takım açısından. Ama şunu söylemem lazım oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimden çok çok daha olumluydu. 2-0'ı bulduktan sonra, tam oyun o ana kadar, ondan sonraki bölümlerde ta ki hata yapana kadar, 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları rakibin yine geçiş yapmasını sağladı ki yine de öyle aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var, fakat genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil. Ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey bizim burada ihtiyacımız olan şey" dedi.

'HERKESİN KEYFİ YERİNDE'

Kazanılan 3 puanla herkesin keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tekke, "Gençlerin ara ara hata yapması, bazen bunu gençlere hata yaparken tecrübeler de ekleniyor. Bu eklenince bazen böyle oyunlar olabiliyor ama genel hatlarıyla oyuncuların performansı, istek ve arzuları, özellikle oyunun son bölümündeki puan kazanma, 3 puan kazanma arzusu gayet olumlu. Herkesin keyfi yerinde. Düzeltmemiz gereken şeyler var, tekrar etmemesi gereken şeyler var. Çünkü artık oyun bize karşı hemen hemen her maçta baskılı, genelde birebir ama bunların çoğunu çok daha iyi yapabilen oyunculara sahibiz. Bugün genel hatlarıyla arka blok performansı bir iki oyuncuda üst düzeyde, diğerleri kendi performanslarının altında kaldı. Girenlerin listeye çabası çok çok iyi, bence iyi görmüş olduk. Bu oyuncular genç oyuncular, genç oyuncular oynayarak, oynayarak, oynayarak tekrar ederek daha gelişmesi çok değerli. Bu arada da böyle değerli puanları almak, Trabzonspor için yarışın içerisinde kalmak, kalmaya çalışmak çok önemli. Şu ana kadar iş gayet iyi gidiyor. Ama bizim her maçımız zor oluyor" diye konuştu.