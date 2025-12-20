Haberler

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirtti. Uçar, takımının üretkenliğinin arttığını ancak bazı bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, müsabakanın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Aslında buraya iyi bir oyun oynayıp, iyi bir sonuçla devreye girmek amacıyla gelmiştik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda tam manasıyla sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla 1 puanla dönebileceğimiz bir oyun vardı. Maça iyi giremedik ama o bölümlerde bile birkaç şutumuz vardı. Final koşularını ve final paslarını kötü kullandık. Beşiktaş'ın da bizim kaybettiğimiz top sonrasında Abraham'ın ve Orkun'un şutu vardı." diye konuştu.

Puan alabilecekleri pozisyonlar ürettiklerini kaydeden Uçar, "İkinci yarıda bireysel hata yaptık. Yediğimiz gol sonrası değişikliklerle oyuna dokunmaya çalıştık. Son dakikalarda bile golü bulabilirdik. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Çıkaracağımız dersler var. Buradan daha farklı dönmeyi ümit ediyordum. Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maçtı. Puan alabilecek pozisyonlar ürettiğimiz bir maçtı, üzgünüm. Devre arasına mutlu girmek istiyorduk. İkinci yarı yapacağımız kamplar ve tekrarlarla oyunu geliştirip bireysel performansları yukarı çıkarıp taraftarımızı memnun edecek oyunlar oynayıp arzu ettiğimiz puanları da alıp daha yukarısı için uğraşacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın analiz ettikleri gibi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Ön alan baskısıyla oynayacaklardı. Baskıyla alakalı çıkış planlarımız vardı. Zaafları olan bir takım Beşiktaş. Kurguladığımız oyunu icra ederken basit hatalarımız oldu. Daha iyi oyun bekliyorduk. Beşiktaş'ta çok iyi mücadele etti, çok istekliydi. Eyüp maçındaki mücadele seviyesine çıkamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
title