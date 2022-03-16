Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz, Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Karşımızda çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım var, biz de çıkış arıyoruz. Bir galibiyet arıyoruz." dedi.

Korkmaz, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in iki güzide takımının derbi mücadelesinde karşı karşıya geleceğini belirtti.

Trabzonspor'un çok iyi bir ekip olduğuna değinen Korkmaz, "Karşımızda çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım var, biz de çıkış arıyoruz. Bir galibiyet arıyoruz. Derbi maçları her zaman zor geçer iki takım için de. İnşallah çıkışa başladığımız maç bu maç olur. Neden bu kadar puan farkının olduğunu, neden bu kadar önde olduğunu Trabzonspor oynadığı oyunla gösteriyor. Buna göre tedbirlerimizi alarak oynamalıyız." diye konuştu.

Korkmaz, her takımı ayrı analiz ettiklerinin altını çizerek, "Her takımın olumlu olumsuz yönleri var. Trabzonspor'un oyuncu yetenekleri ve oyun kalitesinde elbette bahsetmeye gerek yok ama zaaflarını da araştırıyoruz. İnşallah oyuncularımız bu maçta zaaflarından yararlanabilirler. Bu maç çok farklı bir atmosferde oynanacak. İnşallah bunu yaparlar." dedi.

Bülent Korkmaz, milli takım arasının kendileri için değerli olduğunu, beklenen reaksiyonun henüz oluşmadığını, bunu milli takım arasında kendi aralarında değerlendireceklerini sözlerine ekledi.