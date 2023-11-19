Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynadıkları hazırlık maçının ardından, "Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor milli arayı Gürcistan takımlarından Dinamo Batumi ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Sahasında 3-2'lik skorla galibiyet alan yeşil-mavili ekipte Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından açıklamalarda bulundu. Palut, "Milli arayı bir çok takım hazırlık maçıyla değerlendirebiliyor. Biz geçen fırsat bulamamıştık ama böyle bir organizasyon düzenledik. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı. Rakip takım da zaman zaman iyi mücadele göstererek maçı daha zor hale getirdi. Genel manada benim için faydalı bir maç oldu. Belki de bugüne kadar forma şansı bulamamış oyuncuları da bir şekilde maç ortamında görmüş olduk. Milli oyuncularımız da var. Salı gününden itibaren tekrar çalışmalara başlayacağız. Onlar da aramıza yavaş yavaş katılacaklar. Antalyaspor hazırlıklarımız başlamış olacak" ifadelerini kullandı. - RİZE