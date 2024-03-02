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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Yeni bir başlangıç yapmak adına çok değerli bir maçtı

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-0 galip geldikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Yeni bir başlangıç yapmak adına çok değerli bir maçtı' dedi. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Palut, maçın önemini vurguladı ve takımın moral motivasyonunu yükseltmek için bu galibiyetin önemli olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-0 galip geldikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni bir başlangıç yapmak adına çok değerli bir maçtı" dedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Biliyorsunuz son periyot bizim adımıza iyi geçmemişti. Formsal manada geri kalmanın yanında bu periyotta yavaş yavaş moral bozukluğu, psikolojik olarak da negatif etkiler bırakmaya başlamıştı. Bu maç bizim adımıza hem puan anlamında çok önemli bir karşılaşma olduğu gibi hem de yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayan moral motivasyonumuzu tekrar yükseltmek, yeni bir başlangıç yapmak adına çok değerli bir maçtı. Rakibimizde ligin en formda takımlarından bir tanesi olan Kayserispor'du. Bu düşüncelerle maça hazırlandık. Niyetimiz rakibimize oyun içine girersek önde baskı yapmaktı. Onların ifadelerinde baskıyı dönem dönem pasla, dönem dönem de önde toplarla aşmak gibi bir planımız vardı. Sahaya baktığımız zaman bugün daha çok isteyen, daha çok pozisyona giren, daha fazla ikili mücadele kazanan bir Rizespor vardı. Kayserispor'un da tabii ki hücum hattında önemli oyuncuları var. Hemen tutup tehlikeli bir takım. Onlar da pozisyon buldular mı? Evet buldular. Uzun süre sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Bence sahadaki oyunun karşılığı bir galibiyet aldık. Umuyorum bizim için yeni bir başlangıç olmuştur. En azından psikolojik özgüven rahatlamasıyla inşallah tekrar çıkışa geçen bir takım oluruz ve camiamıza izlettiririz" ifadelerini kullandı.

"Kendi kötü niyetlerini yeni neslimize de aşılamaya çalışan bir ortam gördüm"

Palut, top toplayıcı çocuklarla ilgili ise, "Yani inşallah bir topu vermek de gecikmemişizdir. İnşallah top toplayıcı çocuklara 'Öndeyiz, topu rakibe yavaş verin' dememişsinizdir. Çünkü bir önceki deplasmanda küçük bir çocukları kendi zihniyetiyle zehirleyen, topların akmaması için o küçük çok değerli çocuklarımızı negatif organize eden, kendi kötü niyetlerini yeni neslimize de aşılamaya çalışan bir ortam gördüm. Eğer bizim top toplayıcı çocuğumuz topu geç verdiyse, bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok, artık bu tarz olaylara da tenezzül etmemek gerekir. Ama sonuçta çocuktur. Böyle bir şey yaptıysa da hoş davranmak lazım" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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