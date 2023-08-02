Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Transfer konusunda endişem yok

Bu sezon yeniden Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, transfer konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir endişem yok" dedi.

Bir sezonluk aranın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, ligin başlamasına sayılı günler kala hazırlıklarına Rize'de devam ediyor. Yeşil-mavili kulübün başarılı Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Palut, transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, "Transferde ilk günden beri yoğun bir şekilde çalışıyoruz ama bir şekilde olmadı. Bu durum elbette çok sağlıklı bir durum değil. Biz şu anda bir panik durumuna geçersek üst üste hatalar yapabiliriz. Onun için biz hata yapmak istemiyoruz. Evet, geç oldu doğru, geç olacak ama bir buraya iyi oyuncular alarak desteklemek istiyoruz. Çünkü bu kulüp sizde biliyorsunuz ki çok yoğun futbolcuların gelip, gittiği bir takım, bizde buraya doğru oyuncularla destek vermek istiyoruz. Çalışmalar sürüyor, transferde sona yaklaşılan oyuncular var. En kısa sürede takımımız doğru isimlerle anlaşacaktır" şeklinde konuştu.

"Ben Rizespor ile çok güzel şeyler yapmak istiyorum"

Rizespor ile ligde güzel işler başarmak istediğini ifade eden Palut, "Transferde mevki veya sayı vermenin bir anlamı yok ama hatırı sayılır oyuncu almak istiyoruz. Yerli oyuncuyu biraz daha beklemek lazım, yerli oyuncuda Pazar biraz dar. Her takım yerli oyuncuyu tutmak istiyor. Alanyaspor'dan Arnaud Lusamba ve İspanyol oyuncu Oscar Pinchi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar yapılan transferler daha çok geleceğe yönelik oyuncular oldu. İnşallah bu oyuncular uzun vadede yararlı olacak. Bundan sonra bizim olan ihtiyacımız daha çok süper ligde direk oynayabilecek oyuncular olacak. Çalışmalar bu yönde sürüyor. Ben Rizespor ile çok güzel şeyler yapmak istiyorum. İlk olarak takımın kurulum aşamasının bitmesi lazım. Transferde sayı vermek istemiyorum, Çok oyuncuya ihtiyaç var, ne kadar oyuncu gelirse bizim için o kadar iyi olur ama transfer baskısı altında "bu da gelsin, o oyuncuyu da alalım, tamam ne yapalım, bunu çok beğenmedik ama şu anda oyuncumuz yok, bunu da alalım" noktasında değiliz. Hala iyi oyunculara gitmeye çalışıyoruz. Evet gerekirse lige çok ideal olmayan bir kadro ile başlama pahasına gidiyoruz, dediğim gibi çok sağlıklı bir durum mu? Keşke daha önce istenilen oyuncular Rize'ye gelse, tam kadro çalışabilsek" diye konuştu.

"İstenilen kadro oluşmadı ama bu demek değildir ligin başında istenmeyen sonuçları alacağız diye"

İstenilen kadronun toplanamadığını belirten Palut, transfer süreciyle ilgili bilgiler vererek, "Hiçbir endişem yok. Orta ve uzun vadede asla endişem yok. Ama istenilen kadro oluşmadı ama bu demek değildir ligin başında istenmeyen sonuçları alacağız diye. Elimizde bir kadromuz var. Özetle şunu söylüyorum, şu anda ki durumumuz olması durum değil ama "yandık, bittik, olmadı, ne yapacağız" durumunda değiliz. Çalışıyoruz, en iyisini yapmak istiyoruz. Elimizde çok iyi oyuncular var, onlarda süper ligde birçoğu ilk kez oynayacak. Çok iyi mücadele edecekler. Sihirli kelime elimizden gelenin maksimumunu yapmak olacak. Türk Cumhuriyetlerinden bir oyuncuyu almak istiyoruz. Bu konuda çalışmamız var, çok yakınız, bu statüyü kullanmak istiyoruz, gurbetçi oyuncu konusunda ise bir çalışmamız yok. Adil Demirbağ benim eski oyuncum, kulübümüz bir girişimde bulundu ama kendisi bana Avrupa'ya gitmek istiyorum dedi, son dakika bu gelişmesi ardından transferi olmadı, diğer bir oyuncu Kolombiyalı Medina transferi ise eşinden dolayı olmadı. Bakü'den ayrılmak istemedi, çocuklarının okul durumu da var, tabi bunları bize geç söyleniyor. Evet, küçük hayal kırıklığı yaşadık. Senegalli iki alt yaş milli takımlarında oynayan isimler bize katıldı. Bunlar geleceği yatırım anlamında oyuncular. Durumlarını gözlemliyoruz. Yeterli değilse kiralık olarak göndereceğiz, şimdilik bizimler beraber çalışıyorlar. Yine eski takımım Konyaspor'dan sol bek Guilherme ve Endri Çekici isimleri gündemimizde hiç olmadı. Basında isimleri çıkmış olabilir. Biri Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusu diğeri ise gündeme hiç gelmedi. Transferde oyuncu izleme grubu var. Buraya Menajerlerde ve bizim önceden belirlenen oyuncular o izleme listesine düşüyor. Biz bu oyuncuların hepsini izliyoruz. Bazen beğeniyoruz, bir şekilde ortak kararla faydalı oyuncuların transfer girişimine başlıyoruz. Yönetime buradan teşekkür etmek istiyorum. Teknik olarak biz bilgi veriyoruz, bir istişare halinde bu işi götürüyoruz. Benim de bizzat görüştüğüm oyuncular oldu, tam gelecekken olmadı, bunun tam nedenini o oyuncular biliyor" ifadelerini kullandı. - RİZE