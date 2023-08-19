Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın performansını değerlendirdi ve Süper Lig'de daha iyi işler yapmak istediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, "Süper Lig'de daha iyi işler yapmak ve doğru hamleler yapmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılan Çaykur Rizespor 0-0'lık sonuçla berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kırmızı kart olana kadar rakibe hiç pozisyon vermedik. Son paslarda kararımız iyi değildi. İkinci yarı çok iyi başladık. Kırmızı karta kadar oyunu domino ettik. Kırmızı karttan sonra rakibimiz topun arkasına geçerek alanları kapattı. Kırmızı karttan sonra bir kişi fazla olmamıza rağmen üretmekte, pozisyon bulmakta zorluk çektik, üretmeliydik. Süper Lig'de ilk maçlarını oynayan bir çok oyuncu ile mücadele ediyoruz. Onların görevlerine sadakatinden sonra derece memnunuz. Gelişim iyi gidiyor ama demek ki kazanacak kadar geliştirememişiz. Onlardan daha yüksek performanslar almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de daha iyi işler yapmak ve doğru hamleler yapmak istiyoruz"

Süper Ligde iyi işler başarmak istediklerini ifade eden Palut, "Genç oyunculardan oluşan bir takımın daha öz güvenli oynaması adına puan önemli. En az dört mevkiye daha oyuncu alacağız. Mevcut oyuncularımızın mücadelelerini yok saymıyorum. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bu ligin gerçeklerine uygun bir kadro oluşturalım, gelen oyunculardan daha iyi olanlara saygı duyacağız. Gelen oyuncular, eksilen oyuncular olabilir. Süper Lig'de daha iyi işler yapmak ve doğru hamleler yapmak istiyoruz. Camiamız biraz daha sabırlı olsun. Günün sonunda iyi bir takım olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE