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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: 'Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı'

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından takımının performansını değerlendirdi ve Avrupa iddiasını sürdüren bir takım gibi oynadıklarını belirtti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, "Kasımpaşa takımı iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5'e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda. Biz ise çok iyi götürdüğümüz camiamızı heyecanlandırdığımız bir sezonda son periyotta ilk 5 şansımızı maalesef yitirmiştik. Zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bu durumu, ciddiyetle, mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddi oynadık. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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