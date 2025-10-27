Haberler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor Maçını Değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada alınan 1 puanın gösterilen mücadeleye göre kötü bir sonuç olmadığını ifade etti. Palut, takımının performansından memnun olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasında Samsun spor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çaykur Rize spor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Bizim için buradan alınan 1 puan gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü bir sonuç değil." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, zor bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Samsun spor'un formu ile rüzgarı arkasına alan bir ekip olduğunu belirten Palut, "Samsun spor bu arada gerçekten özellikle Avrupa'da iyi maçlar oynuyor. Onları ülkemiz futboluna verdikleri destek ve gösterdikleri performans yönünden tebrik ediyorum.Devamını diliyorum." diye konuştu.

Kullandıkları kornere kadar maçın istedikleri gibi gittiğini anlatan Palut, "O korner dönüşü bir anda kontradan pozisyon yakaladı Samsun spor ve ondan sonra ilk 20 dakikaya kadar o ablukadan açıkçası çıkamadık. Bu baskı pozisyonlar da içeren bir baskıydı açıkçası rakibimiz adına. Orayı 1-0 geçemeyebilirdik ama 20. dakikadan sonra dengeli bir oyun vardı. Panik yapmadan golü de bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ikinci yarısının dengeli başladığını aktaran Palut, "İkinci yarının ortalarında iki takım adına da kopan bloklar çabuk geçilen alanlar vardı. Burada son pas tercihleri ve bitiricilikte yaşanan sorunlar oldu. Maçın son 10 dakikasına girdiğimiz zaman Samsun spor tempoyu arttırdı, baskıyı kurdu. Bu baskılar sonucunda bol sayıda korner ve yan top elde etti. Burada oyuncularım defansif anlamda gerçekten iyi mücadele ettiler, iyi savaştılar." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların mücadelesinden ve konsantrasyonundan memnun olduğunu vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Daha efektif bir Rize spor'u bekliyordum. Burada biraz geri kaldık. Daha çok üretmeliydik. Rakibimizi daha çok sıkıntıya sokmalıydık. Bunu tam anlamıyla başaramadık. Sonuç olarak bizim için buradan alınan 1 puan gösterdiğimiz mücadeleye göre kötü sonuç değil. Oyuncuların mücadelesinden dolayı kutluyorum."

Palut, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Maç günleri telefonum kapalı oluyor, bunu ekibimizden duydum. Şu anda tam anlamıyla hakim değilim. İnşallah Türk futbolu bu olaydan yara almadan kurtulur. İnşallah insanlar masumdur. Masum olmayan cezasını sonuna kadar çeksin. Futbolumuzu hakkaniyetli bir noktaya getirecek, sonuçların sahada belirleneceği ortamı futbolumuza sağlayacak her türlü girişimin, her türlü operasyonun, hem kulüp olarak hem spor adamı olarak ben sonuna kadar destekçisiyiz."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.