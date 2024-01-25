Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Rizespor daha iyi futbol oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından takımının daha iyi futbol oynadığını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından, "Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor'un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Palut, Trabzonspor'un eksikleri olmasına rağmen skora etki edecek oyunculara sahip olduğunun altını çizerek, "Çok yoğun bir fikstürdeyiz. Üst üste çok fazla maç oynuyoruz ve bu da bütün takımlarda maç öncesi oyuncuların aldığı yük mental bozukluklara neden oluyor. Yine zor bir maça sahamızda çıktık. Maçın içine girdiğimizde İlk 10'ar dakika sonra yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama yine skora etki edebilecek oyunculara sahiplerdi. İyi bir savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Savunma kısmında başarılıydık. Rakibimize pozisyon vermedik. Top bizde iken hedefimiz coşkulu oyun oynamaktı. Birçok defa kendi üçüncü bölgemize girdik. Sonuç olarak Varesanovic'in golüyle maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor'un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Palut, "Biz de seminerlere gidip, hangi pozisyonun ne olduğunu bilelim. Hangisi el, hangisi penaltı, hangi ofsayt oyuncusu, aktif hangisi biz de bilelim. Yıllarımızı futbolla geçirmiş insanlar olarak, acaba ofsayt mı faul mü, değil mi, biz de kararsız kaldık. Herkes için bir standart arıyoruz. Türk futbolunda hakemler doğru kararlar verebilir, bunları tartışmıyorum. Sahada oyunu oynatma, sahada zaman çalmaya çalışan oyuncuyu tespit etme ve buna izin vermemesi gerekir. Biz de zaman zaman süreye oynuyoruz, bunlara izin vermemeli. Bu oyunu oynatmamız lazım. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Kararlar doğru yanlış olabilir bilmiyorum. Ama hep beraber şu oyunu hakemler oynatsın biz de oynayalım. Kim kazanırsa kazansın" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor İlhan Palut Rizespor Basın Toplantısı Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi? İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim? 26 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Sacha Boey satıldı mı, Sacha Boey gidiyor mu? Rizespor - Trabzonspor maç özeti! (VİDEO) Rizespor - Trabzonspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı? Hikmet Taşdemir öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir neden öldü? Ağustos hangi burç? Ağustos ayı hangi burçtur? Ağustos ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ağustos arası doğanlar hangi burç? Ağustos burcu Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa hangi ülkede? Kur'an-ı Kerim kaç sayfadır? Kur'an-ı Kerim dinle! Rüyada Kur'an-ı Kerim okumak ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title