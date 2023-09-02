Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Hafta hafta daha iyi görüntü veren bir takımımız var

- İlhan Palut : "Hafta hafta daha iyi görüntü veren bir takımımız var"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Karagümrük maçının ardından, "Hafta hafta daha iyi görüntü veren bir takımımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin 4. maçı. Hafta hafta daha iyi görüntü veren bir takımımız var. Bugün de bu süreci sürdürmek ve sahamızda 3 puanı almak istiyorduk. Takımım iyi mücadele etti. Dönem dönem topla da zorlu sahada kaliteli işler yapabildik. Takımımın ilk ve ikinci yarı 12-20 dakikasında takımımdan memnunum. 70. dakikadan sonra çok fazla gömüldük. Bunda rakibin artık direkt topları seçmesinde etkisi vardı. Top bize geçtiği zaman topun kıymetini daha iyi bilmeliydik. Rakip bu kadar risk almış iken daha fazla kontrataklarla faydalanabilirdik. Bir şekilde uzunca bir süre savunmak zorunda kalarak 3 puanı aldık. Tabii ki kazanmak çok önemli. Milli araya gireceğiz. 3 gün dinleneceğiz. Ondan sonra birçok eksiğimizi gidereceğiz. Takımımızı daha iyi noktaya getirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Bugün stadyumda taraftar sayısı çok farklıydı. İnşallah iyi sonuçlar almaya devam ederiz ve tam dolu bir stat önünde oynamaya devam ederiz" diye konuştu.