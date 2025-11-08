Haberler

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK Maçından Memnun

Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası takımının performansından memnun olduğunu ifade etti. Maçta verilen penaltıyı sorgulayan Palut, oyunun genelinin keyifli geçtiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Gaziantep FK'nin sahada son derece iştahlı bir takım olduğunu bilerek maça çıktıklarını belirten Palut, "İlk yarıdan son derece memnunum. Sadece kaybettiğimiz toplar sonrası pozisyonlar ve ilk yediğimiz golde olduğu gibi merkezde kaybettiğimiz toplar bize rakibin geçişi olarak döndü ve bundan bir gol daha yiyebilirdik. Diğeri çok çaprazdandı. İkinci yarıya çok iyi başladık. Oyun hakimiyeti elimizdeydi." dedi.

Verilen penaltıyı kabul etmekte zorlandığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Genel manada zevkli bir maç olarak öngörüyorduk bu maçı ve gerçekten standart bir futbol seyircisi ile taraflı bakmayan insanlar için çok güzel bir maç oldu. Tempo yüksekti, gittiler geldiler. Bu arada gol pozisyonları vardı, kırılma anları vardı. Güzel bir futbol müsabakasıydı. Ben takımdan memnunum. Kazanabilirdik, beraber kalabilirdik. Belki ilk yarı 2 olsa maç istemediğimiz bir yere gidebilirdi."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
