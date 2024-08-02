Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: En Az 3 Transfer Daha Yapmayı Düşünüyoruz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlamak istediklerini söyledi. Palut ayrıca en az 3 transfer daha yapmayı düşündüklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamlamasının ardından Rize'de hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlhan Palut, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Sezon hazırlıklarına Erzurum'da başladık. Bir haftalık çalışmanın ardından iki ayaklı Slovenya kampımız oldu. Yoğun bir şekilde çalıştık. Hazırlık maçları oynadık. Kampın başları biraz malumunuz vize sorunlarımız oldu. Slovenya'da başlarda istediğimizi yakalayamadık. Ondan sonra oyuncularımızın katılımıyla kampımız devam etti. Gerek fiziksel gerek taktiksel çalışmalar yaptık. Hazırlık maçlarımızı yaptık ve Türkiye'ye döndük. Dün itibarıyla tesislerimizde çalışmalara başladık. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Pazar günü Samsun'da Samsunspor ile son hazırlık maçı yapacağız. Sonrasında lig haftasına girmiş olacağız. Başakşehir maçı ile lige başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"En az 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz"

Şimdiye kadar kadrosuna 5 oyuncu kattıklarını en az 3 transfer daha yapacaklarını ifade eden Palut, "4 oyuncu ve 1 genç oyuncu transfer ettik. Efe Geçim'i Kırklareli'den aldık. Ali Sowe, Papa, Muhamed Buljubai ve Emre Can'ı aldık. Gökhan Akkan ile tekrardan sözleşme yaptık. En az 3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Emirhan Topçu'nun da yakın zamanda transferi gerçekleşebilir. Görüşmeler sürüyor. Nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Biz sol stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Orta saha ve kanat oyuncusu almayı düşünüyoruz. Transferlerin ilerleyen günlerinde uygun ismi bulursak bir forvet daha kadromuza katabiliriz. Shelvey çok kaliteli bir oyuncu. Gerçekten burada da elinden gelen her şeyi yaptı. Bugün Shelvey'in, Rizespor'a tekrardan dönecek mi diye soracak olursanız, 'Hayır' gibi görünüyor. Planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lige iyi başlamak istiyoruz"

Son hazırlık maçını Samsunspor karşısında yaptıktan sonra Başakşehir maçı ile lige güzel bir şekilde başlamak istediklerini dile getiren İlhan Palut, "Hazırlıklarımız sürüyor. Son 10 gün çok önemli. Samsun'da son provamızı yapacağız. Hazır bir şekilde Başakşehir karşısına çıkacağız. Stadımızın zemini de yenilendi. Başakşehir iyi bir takım. Avrupa'da da iyi sonuçlar alıyorlar. Biz lige iyi başlamak istiyoruz. Fikstüre kısa vadede bakan biriyim. Uzun vadede kendi içimde değerlendirmiyorum. Şu anda Başakşehir maçına hazırlanıyoruz. BAdana Demirspor maçına da odaklandık. Onun dışındaki maçlar şu an gündemimizde değil. Transfer defteri kapanmaz. Bazen takımdan ayrılan oyuncular olur. Onların yerini doldurmak gerekebilir. Hiçbir bölge için transfere kapalı değiliz" açıklamasında bulundu. - RİZE