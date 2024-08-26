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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Çok kötü bir akşam yaşadık

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Palut, takımının performansından memnun olduğunu ancak maçın son dakikalarında kırılgan davrandıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Çok kötü bir akşam yaşadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fenerbahçe etkili oldu mu oldu. Sonuçta iyi bir takım ama bizde karşılık verdik. Başabaş giden bir oyundu. Ondan sonra 12 dakika içerisinde 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Gol ve goller yiyebiliriz ama bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor. Futbol bir disiplin oyunu. Önde olabiliriz, geride olabiliriz ama disiplini sürdürmemiz gerekiyordu. Çok kırılgan davrandık. 53. dakikaya kadar ben takımımın gösterdiği performanstan memnunum. Ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Bu bizi yolumuzdan geri çevirmeyecek. Her şeyi hatalı mı yapıyoruz diye endişeye kapılmayacağız. Biz iyi bir takımız ve iyi bir yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Toparlanacağız ve bu akşamı unutturacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İyi bir Rizespor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı gerçekten çok erken kaybettik. Onlardan özür diliyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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