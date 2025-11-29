Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçının ardından istifa etti.
