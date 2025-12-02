Haberler

Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile "prensipte" anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu. Uçar, Ziraat Türkiye Kupası maçını takip edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile "prensipte" anlaşıldığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.