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Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile Yollarını Ayırdı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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