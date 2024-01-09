Çaykur Rizespor Taraftarı Beşiktaş Maçı Öncesi 'Rota Avrupa' Yazılı Kareografi Yaptı
Çaykur Rizespor taraftarları, Beşiktaş maçı öncesi kulüp başkanı, teknik direktör ve takımın fotoğrafıyla birlikte 'Rota Avrupa' yazılı kareografi düzenledi. Maçta bulunan taraftarlar 'Çaykur Rizespor Avrupa'ya' sloganları attı.
Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 'Rota Avrupa' yazılı kareografi yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve 'Rota Avrupa' yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar 'Çaykur Rizespor Avrupa'ya' sloganları attı. Yeşil-Mavili ekip Beşiktaş'ı mağlup ederse puanını 29'dan 32'ye çıkaracak.
Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor. - RİZE