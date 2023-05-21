Çaykur Rizespor Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig'e yükseldi. Maçta yaşanan pozisyonlar ve kadrolar haberde yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rizespor, Süper Lig'e yükseldi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada gelişen Çaykur Rizespor ceza sahası içine kadar inen Alberk Koç'un pasıyla topla buluşan Benhur Keser'in şutu defanstan sekerek Amilton'un önüne düştü fakat Altınordulu oyuncu şut çekmeye izin vermedi.

27. dakikada topla buluşan Ahmet İlhan Özek, ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya gelerek şutunu kullandı fakat top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ortasını kafayla karşılayan Bolasie'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

48. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Benhur Keser'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Olawoyin'in şutunda kaleciden seken topu Bolasie tamamlamak istedi fakat top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Furkan Ürün xx, Hakan Karabalcık xx

Çaykur Rizespor: Zafer xxx, Alberk xx (Emirhan dk. 57 xx), Sinan xx, Bahadır xx, Oğuz xx (Mithat dk. 46 xx), Alper xx (Koray dk. 90+2 ?), Ogün xx, Benhur xx (Kubilay dk. 75 x), Olawoyin xx, Amilton xx (Mary dk. 57 xx), Bolasie xx

Yedekler: Tarık, Eren Emre, Seyfettin Anıl, Haqi, Muhammet Enes

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Altınordu: Ali Emre xx, Erdi xx, Selim xx, Alperen xx (Şeref dk. 75 x), Kerim xx, Metehan xx (Ali Ö. dk. 82 ?), Emirhan xx (Recep dk. 64 x), Metehan xx, Kürşat xx, Ahmet İlhan xx (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Hüsamettin xx (Kubilay dk. 64 xx)

Yedekler: Serhat, Ali, Emircan, Rıdvan, Erdem

Teknik Direktör: Hasan Özer

Sarı kartlar: Oğuz Ceylan, Alberk Koç, Alper Potuk, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Hüsamettin Yener, Ahmet İlhan Özek, Alperen Selvi, Selim Ay (Altınordu)

Kırmızı kartlar: Kürşat Sürmeli (dk. 31) (Altınordu) - RİZE