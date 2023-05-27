Çaykur Rizespor Süper Lig'e Merhaba dedi

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Süper Lig'e Merhaba Kutlama töreni ile ikincilik kupasını kaldırdı. Spor Toto 1'inci Lig'in 2'ncilik kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alan yeşil-mavili ekip ve taraftar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'e ikinci olarak yükselen Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen törenle Süper Lig'e merhaba dedi. Stadı dolduran binlerce taraftar meşaleler, havai fişekler ve tezahüratlaralar eşliğinde kutlamalara katıldı. Yeşil-mavili ekip, ikincilik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.

Takım kaptanı Emirhan Topçu ise, "Bir sezon boyunca bugünü bekledik. İnandık ve başardık. Gelecek sezon istediğimiz başarıyı inşallah Süper Lig'de elde ederiz. Çok mutluyuz. Bugün sadece eğleneceğiz. Benim hayalim bu takımda oynamaktı. Bu takımda kaptan olarak oynayıp, şampiyon olduk. Ben hayallerimin zirvesini yaşıyorum, şu anda söyleyecek çok bir şey yok" dedi.