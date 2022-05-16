Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından

AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
 - Güncelleme:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması

RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title