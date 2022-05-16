Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından - Haberler

Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından
AA - Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklaması
RİZE - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor