Çaykur Rizespor, Sivasspor ile 39. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı maç ile birlikte Sivasspor'la 39. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-mavililer, topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacağı maç ile birlikte Sivasspor'la 39. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Sivasspor ile sahasında karışılacak. Ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-mavililer, ilk haftada Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olurken, ikinci haftada Alanyaspor ile 0-0, üçüncü haftada Trabzonspor'u 3-2, dördüncü haftada Karagümrük'ü 1-0 ve son hafta da Konyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rizespor, topladığı 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

39. randevu

Çaykur Rizespor ile Sivasspor, bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 15 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 12 kez yendi. İki ekip arasında 11 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor 46 gol atarken, Sivas ekibi ise 35 gol kaydetti.

Burak Pakkan düdük çalacak

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Hakan Karabalcık yapacak. Müsabakanın dördüncü Hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - RİZE