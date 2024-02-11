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Çaykur Rizespor, Sivasspor deplasmanından puansız ayrıldı

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor maçının ardından takımının performansını değerlendirdi ve mağlubiyeti kabul ettiğini belirtti.

Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Palut, "Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan'ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor'un. Rizespor'un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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