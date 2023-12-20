Üye Girişi
Haberler

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçına hazır

Güncelleme:
Abone Ol

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Maçta kırmızı kart cezalısı Emirhan Topçu forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Emirhan Topçu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezasını tamamlayan İbrahim Olawoyin ise kadroda yer alacak.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeni ile MKE Ankaragücü mücadelesinde görev verilmeyen Atilla Mocsi'nin ise durumu sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibi, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Rizespor Çaykur Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Melisa Yaren Aydınalp kimdir? Melisa Yaren Aydınalp neden gözaltına alındı? Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak belli oldu mu 2024? Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title