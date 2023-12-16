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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

16 Aralık 2023 14:11 Güncelleme: 14:12 Abone Ol

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı ve antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Attilla Mocsi'nin tedavisi devam ediyor.