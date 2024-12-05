Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Geçerek Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Halil İbrahim Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka
Silivrispor: Kaan Atakan, Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mert Aktaş
Goller: Dk. 21 ve 54 Mert Aktaş (Silivrispor), Dk. 31 ve 47 Papanikolaou, Dk 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor )
Sart kartlar: Dk. 34 Emirhan Türkmen, Dk. 77 İsmail Düzgün (Silivrispor), Dk. 34 Akintola, Dk. 87 Varesanovic, Dk. 89 Zeqiri, 90+4 Benhur Keser (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.