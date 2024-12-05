Üye Girişi
Haberler
MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti

Telsizin markasını görenler bir daha baktı! Muhalifler son zaferini böyle duyurdu

 Cep telefonu alacaklar dikkat: Taksit sayısı değişti

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sayısı değişti
Tutuklu kadınların başörtülerinin kesildiği iddiası: 3 infaz memuru görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan gençlerin başörtülerinin kesildiği iddiası! Soruşturma başlatıldı

Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Geçerek Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi

Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Geçerek Türkiye Kupası'nda 5. Tura Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor : Tarık Çetin, Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Ayberk Karapo, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Halil İbrahim Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka

Silivrispor: Kaan Atakan, Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mert Aktaş

Goller: Dk. 21 ve 54 Mert Aktaş (Silivrispor), Dk. 31 ve 47 Papanikolaou, Dk 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor )

Sart kartlar: Dk. 34 Emirhan Türkmen, Dk. 77 İsmail Düzgün (Silivrispor), Dk. 34 Akintola, Dk. 87 Varesanovic, Dk. 89 Zeqiri, 90+4 Benhur Keser (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Nesine 3. Lig temsilcisi Silivrispor'u 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
img

Türkiye sınırında film gibi kovalamaca! Arkalarına bile bakmadan böyle kaçtılar
img

Dev kulüp küme düşürüldü
img

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşında okullar tatil mi? HTŞ terör örgütü mü? İlber Ortaylı hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı? Furkan Kızılay sevgilisi Tutku Yılmaz kim, ne zaman evlenecekler? Holding konusu ne, neyi anlatıyor? Rüyada öldüğünü görmek ne anlama gelir? Holding karakterleri kim? Holding gerçek hayat hikayesi mi, yaşanmış mı? Holding yabancı diziden uyarlama mı? Holding nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.