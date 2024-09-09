Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Kulüp, transferi resmi açıklama ile duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sheffield United'dan kaleci Ivo Girbic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüp, 28 yaşındaki kaleci Ivo Grbic ile 1 yıllık "kiralık" anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Grbic'e 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.