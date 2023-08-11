Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegal U-20 Milli takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Senegal U-20 Milli takım oyuncusu Mame Mor Faye ile anlaşmaya vardı. Bir süre önce takım ile çalışmalara katılan Senegalli genç forvet Mame Mor Faye, attığı imza ile kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mame Mor Faye'ye takımımıza hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE