Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı için hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu David Akintola, Samsunspor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Akintola, idman öncesi gazetecilere, takıma ikinci yarıda katıldığını anımsatarak, ligde Sivasspor ve Fenerbahçe'ye karşı kaybettiklerini ama futbol olarak iyi sinyaller verdiklerini belirtti.

Teknik direktör İlhan Palut'un kendisine güvendiğine işaret eden Akintola, "İyi bir takıma geldiğimi söylemek isterim. Hocamız bana güvenerek, inanarak buraya getirdi. Ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamadık. Tabii hiçbir maça takılı kalmayacağız. Önümüzde Samsunspor maçı var. İnşallah o maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir skorla ayrılıp buraya dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Akintola, Çaykur Rizespor'a gelirken zorlanmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocam isteyince kararlıydım. Rizespor'a gelmek istediğimi de belirttim. Sonuçta transfer süreci biraz uzun sürse de gerçekleşti. Süper Lig dünyanın en iyi liglerinden biri. Müthiş bir mücadele var. Ben de bu mücadelenin içinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor ve her şey yerli yerine oturduğunda, galibiyetlere başladığımızda bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem. Tecrübeye sahibim. Buraya takımımın hedefine ulaşması için yardım etmeye geldim. Umarım bu hedefe ulaşırız."

Taraftarların kendilerine gösterdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Bizi desteklemeye devam etsinler. Biliyorum son dört haftadır taraftarlarımızı mutlu edemedik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanmalarını istiyorum. Samsunspor maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Samsun'a üç puan almak için gideceğiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de söz veriyoruz, onları mutlu etmeye devam edeceğiz ve Rizespor'u ait olduğu üst sıralarda devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.