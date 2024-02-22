Çaykur Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 27. haftasında yarın saat 20.00'da deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, hücum çalışmasıyla tamamlandı. Sakatlıktan çıkan Janne-Pekka Laine takımdan ayrı çalıştı.

20. randevu

Çaykur Rizespor ile Samsunspor, bugüne kadar Süper Lig'de 19 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda yeşil-mavililer 5 galibiyet alırken, Samsunspor ise 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Rizespor 12 gol atarken, Samsunspor ise 17 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 1-0 Çaykur Rizespor üstünlüğüyle sona erdi.

Murat Erdoğan düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Samsunspor karşılaşmasını Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Ali Can Alp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - RİZE