Çaykur Rizespor Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, koordinasyon ve oyun kurma becerisini geliştirmeye yönelik 5'e iki pas çalışmasıyla başladı.

Dar alanda kısa pas ve bitiricilik üzerine kurulu turnuva ile devam eden idman, jenerasyon koşusuyla tamamlandı.

Yeşil-mavili takım, Samunspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.